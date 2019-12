Chris Clemons, un exemple pour les joueurs non draftés

« C’est un beau petit cadeau de Noël« . Chris Clemons la joue modeste, mais c’est un très gros cadeau que lui ont fait les Rockets en transformant son « two-way contract » en un contrat de trois ans, certes non garanti pour les deux prochaines années. Il n’empêche que Houston est une franchise qui donne de l’espoir aux joueurs non draftés, comme l’a fait Miami avec Kendrick Nunn.

« C’est un peu un soulagement » reconnaît l’ancien meneur de Campbell dans le Houston Chronicle. « Je suis heureux que ma famille en soit heureuse. On va fêter ça ensemble dès qu’on le pourra. Habituellement, c’est mon père qui trouve des solutions, et je suis impatient de voir ce qu’il va faire. »

Troisième meilleur marqueur de l’histoire de la NCAA, Clemons a gagné sa place en summer league et en présaison, et ses 4 points de moyenne en huit minutes prouvent qu’on peut se faire une petite place dans une grosse écurie. « Gary Clark avait fait pareil l’an passé » rappelle Clemons à propos de son coéquipier. « Il était non drafté, et il avait un two-way contract. J’ai toujours cru en moi, et cru qu’un jour comme ça allait arriver. Pour tous ceux qui sont draftés ou pas, ne vous découragez pas ! Continuez à bosser, ça marchera pour vous. »

Doublure de Russell Westbrook, Clemons apporte de la vitesse et du punch, mais aussi de l’énergie en sortie de banc. « Je pense simplement que j’ai été très régulier pendant tout le processus, en apportant constamment de l’énergie, en me faisant entendre même quand je ne suis pas sur le terrain. Je pense qu’une partie de ces choses intangibles font que je suis resté dans cette équipe. »