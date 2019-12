Renversants, les Warriors décrochent une 4e victoire de suite !

Défaits lors de leurs sept derniers matchs, les Suns entament le match avec sérieux. À l’image de Dario Saric et d’Aron Baynes, ils profitent des errances défensives de Golden State pour convertir trois de leurs six premières tentatives de loin (18-11). Si les premiers points en NBA du rookie de 19 ans Alen Smailagic ravissent le Chase Center et relancent Golden State, l’altruisme et l’adresse de Devin Booker (34 points, 8 ballons perdus) et de Phoenix les gardent en tête (29-25).

Malgré neuf balles perdues des Suns, dont quatre pour Ricky Rubio (7 au total), Golden State ne parvient pas à recoller au score. Au contraire, les Warriors voient Booker et Frank Kaminsky donner neuf points d’avance à leur équipe (47-38). Les hommes de Steve Kerr, qui vendangent 16 de leurs 25 tirs dans la raquette, rentrent aux vestiaires à 35% de réussite et peuvent s’estimer heureux de ne pas être à -15 à la pause (51-43).

Devin Booker fait parler la poudre

Devin Booker continue son festival pour débuter la deuxième mi-temps. Après n’avoir manqué que quatre tirs jusqu’ici, il marque 7 des 11 premiers points de Phoenix pour pousser l’écart à +13 (62-49). Les Suns repartent cependant dans leurs travers. Ils perdent huit nouveaux ballons, dont quatre de Booker, et deux tirs primés de Damion Lee et de D’Angelo Russell ramènent Golden State en embuscade (64-60).

À l’exception de quelques rares coups d’éclats, l’attaque des Dubs est toutefois en mode post-réveillon de Noël et Phoenix finit la période sur un 14-6 pour reprendre douze longueurs d’avance (78-66).

Les Warriors partent à l’abordage !

Dans le sillage de Draymond Green, les Warriors essaient de hausser le ton en défense pour revenir dans le match. Ils provoquent trois nouvelles pertes de balles de Phoenix et un tir à mi-distance de D’Angelo Russell réduit l’écart à -8 (84-76). Le Chase Center se lève alors et ses protégés insistent. En quatre minutes, deux 2+1 de Burks et de Cauley-Stein, un 3-points de Russell, et une claquette dunk de Glenn Robinson lancent alors un 19-5 pour donner l’avantage aux Warriors pour la première fois depuis le premier quart temps (95-89) !

Transparent lors des trois premiers quart-temps, Alec Burks marque neuf points dans la dernière période et enfonce le clou grâce à deux layups acrobatiques. Comme face à Houston, c’est un 3-points de Draymond Green qui vient tuer le match en mettant Golden State à +9 avec un peu plus d’une minute à jouer. Avec 27 ballons perdus, Phoenix peut se mordre les doigts et enregistre une huitième défaite de rang.