Peu utilisé, Lonnie Walker IV s’épanouit malgré tout dans la famille Spurs

S’il est encore peu utilisé cette saison, avec à peine dix minutes de jeu par match, Lonnie Walker IV prend peu à peu du galon, comme l’a illustré sa pointe à 28 points en début de mois ou ses 16 points au Mexique contre les Suns.

« Il a eu quelques minutes ici et là et il fait de son mieux pour en tirer avantage, » confiait il y a peu Gregg Popovich au San Antonio Express News. « C’est un jeune homme qui apprend comment être un pro et il avance positivement dans cette direction. Il apprend comment jouer avec ses coéquipiers. »

Le benjamin de Derrick White et Dejounte Murray

Pour cela, Lonnie Walker IV peut compter sur la bienveillance de ses coéquipiers, notamment ceux de sa génération, comme Dejounte Murray, chez lequel il s’incruste régulièrement pour profiter de ses diners.

« C’est incroyable la façon dont il m’a considéré comme sa famille depuis que je suis ici. Il aura toujours une place à part dans mon coeur », » a raconté l’arrière à au quotidien texan.

Avec Dejounte Murray, âgé de 23 ans, et Derrick White, 25 ans, Lonnie Walker a trouvé un environnement chaleureux, qui lui permet aussi bien de s’inspirer de l’expérience de joueurs plus chevronnés que de prendre du bon temps lors des quelques moments de repos qu’une saison régulière offre.

« Vous devez construire ce lien en dehors du terrain car ça rend le jeu plus facile, » estime Derrick White, que Lonnie Walker qualifie de « blagueur de l’équipe ». « Quand vous entrez sur le terrain, si vous vous aimez en dehors, vous vous aimerez forcément sur le terrain. Je suis ici depuis quatre ans donc je connais les systèmes, je sais à quoi m’attendre. Je sais comment ça se passe. Je sais si les coaches vous testent, ce que j’ai fait pour sortir du lot. J’essaye d’être là pour [les jeunes], que ce soit Lonnie ou tous les autres jusqu’aux rookies. »

De fait, même s’il voit peu le terrain, Lonnie Walker IV prend du plaisir, un sentiment relativement rare pour un athlète lorsqu’il est peu utilisé.

« J’adore jouer avec ces gars, » ajoute le sophomore. « Nous sommes de bons amis en dehors du terrain. Nous sortons tous ensemble, nous discutons tout. C’est la chose la plus importante pour nous, le fait que nous soyons à l’aise les uns les autres en dehors du terrain. Quand cela se traduit sur le terrain, il n’y a rien d’autre que du plaisir. »