Les Warriors ont (un peu) regoûté à l’euphorie de la victoire

Draymond Green vient de rentrer un nouveau tir primé, synonyme de « dagger » et le banc des Warriors explose à nouveau. Stephen Curry, Klay Thompson et les autres lèvent les bras au ciel, sautillent dans tous les sens. Intenables. C’est peu dire que la victoire des Californiens face aux Rockets a décuplé l’enthousiasme des Warriors.

Lors de l’entraînement de jeudi, Steve Kerr est revenu sur ce qui représente le meilleur match de leur saison. « C’était génial que Steph et Klay soient sur le bord du terrain à les encourager et étant aussi actifs », apprécie le coach. « Je crois que ça nous a vraiment aidés, de voir ces gars nous encourager sans réserve, » confirme Marquese Chriss. « Ça nous a donné une raison de continuer à nous battre. »

L’intérieur des Warriors loue notamment l’énergie de Stephen Curry qui se comporte comme un « coach supplémentaire » : « Il parle à tout le monde. Ça me fait bizarre de voir quelqu’un d’aussi bon, dont on peut s’attendre à ce qu’il ait un ego et qu’il se retienne. Mais il parle à tout le monde comme si chacun est à son niveau. Je crois que c’est ce qui crée la culture d’ici. »

L’arbitre menace de calmer la fête

Klay Thompson et lui ont été si actifs que les arbitres ont pensé intervenir pour calmer le jeu. Steve Kerr rapporte en effet qu’un officiel s’est adressé à lui pour qu’il demande à ses joueurs de ne pas gesticuler au point d’empiéter sur le terrain. Et le coach de rétorquer : « Pas question, on traverse une saison pourrie. On va gesticuler sur le terrain. Si vous devez mettre une faute technique, sifflez-la. » « Ok, très bien », aurait acquiescé l’arbitre, sans distribuer la moindre technique finalement.

Cette belle soirée s’est ainsi terminée par une victoire de prestige, la troisième de suite pour ces Warriors qui n’en avaient jamais enchaîné autant jusqu’ici cette saison. Steve Kerr décrit un vestiaire « euphorique. Il faut mettre ça dans le contexte de notre saison : la frustration et les blessures, les pertes qui s’accumulent. (Mercredi) était notre jour le plus sympa de l’année parce que nos gars savent qu’ils se sont beaucoup améliorés. »

Et gagner un match de Noël, à la télévision nationale et face aux Rockets, a tout du beau cadeau de fin d’année. « Ce match était bien plus important pour nous que pour Houston, » poursuit Steve Kerr. « Ils vont jouer beaucoup de gros matches cette année. Pour nous, nos joueurs étaient vraiment très heureux et ils le méritent, nos fans aussi. »