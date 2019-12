Rick Carlisle répond aux critiques sur le jeu de Kristaps Porzingis

Quand on observe un joueur de 2m21, il est toujours tentant de vouloir qu’il profite de son avantage de taille près du cercle, au lieu de se cantonner à un rôle de shooteur de loin. C’est ce que pensent Shaquille O’Neal et Charles Barkley, sur les antennes de TNT, de Kristaps Porzingis.

Les deux anciens MVP étaient des monstres poste bas, et ils semblent frustrés par le comportement offensif du Letton. Ils se demandent pourquoi il n’évolue pas davantage dos au cercle.

Comme Rick Carlisle est agacé par ces remarques désormais récurrentes, il a longuement répondu.

« Poster un joueur n’est plus une bonne action désormais », commence le coach des Mavericks. « C’est comme ça. Ce n’est pas une bonne chose, une situation profitable, pour un joueur de 2m21. Nos statistiques sont meilleures quand il est derrière la ligne à 3-pts et notre attaque est l’une des meilleures de l’histoire. Quand on joue au poste, elle diminue. C’est contre-intuitif. Je comprends qu’on puisse penser comme ça, mais c’est un fait. Après, sur certaines situations, ça fait sens : il pose un écran et roule ensuite vers le cercle. C’est ce qu’on recherche, mais sinon, on ne poste plus, donc arrêtons avec ces discussions sur le fait que KP doive aller au poste. »

« Il faut s’en rendre compte : le basket a changé »

Le coach continue sa dissertation en rappelant que la ligue n’est plus la même qu’aux époques de Charles Barkley et Shaquille O’Neal. « La valeur de ces situations a dégringolé. Il faut s’en rendre compte : le basket a changé. C’est ce que j’aime dans le basket actuel : les lectures de jeu sont meilleures. On a un joueur de 2m21 qui est capable de faire une passe lobée pour un autre (Dwight Powell) de 2m08. Si vous voulez mon avis, je trouve ça plutôt cool. »

Et si on rappelle à Rick Carlisle que Kristaps Porzingis pouvait se retrouver souvent balle en main et dos au panier avec les Knicks, ses arguments sont tout trouvés.

« Parce qu’ils jouaient avec l’attaque en triangle à New York. Qui l’utilise encore aujourd’hui ? Quelqu’un a vu cette attaque dernièrement ? Si c’est le cas, levez la main car je veux savoir qui vous êtes. Cette attaque a disparu quand Phil Jackson a pris sa retraite. Il est le seul à avoir connu le succès avec. C’est un génie, un maître, mais on doit s’enlever ça de l’esprit. On doit traiter Porzingis avec respect, pour ce qu’il est et pour son jeu. C’est un grand joueur et il est critiqué car il fait 2m21. Et je me fiche de savoir si ce sont des gens de la télévision ou autre. »