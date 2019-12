La LeBron 7 remet les pieds dans l’or

LeBron James a le sens des affaires. Alors vous vous doutez bien que ce n’était pas un hasard de le voir avec la LeBron 7 aux pieds lors du match de Noël. Il portait la teinte « China Moon », qui propose un empiècement et des accents dorés qui la rendent difficile à rater.

Sans surprise, il a été annoncé quelques heures plus tard que cette paire serait bientôt de retour dans les magasins, dix ans après sa sortie. À l’époque, elle avait été disponible en Chine et seulement dans certaines enseignes. Rendez-vous est donné le 2 janvier, cette fois avec une disponibilité qui devrait être plus large.

En plus des touches dorées, on retrouve des caractères chinois sur l’intérieur du pied.

Côté tarif, on devrait atteindre les 200 euros, ce qui rend cette réédition plus onéreuse que la LeBron 17, chaussure plus récente et plus avancée sur le plan technologique.

via Sneakernews

—

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com la Air Jordan VI « Denim » dernière-née d’une riche lignée de Air Jordan emblématiques, confectionnées dans une matière qui a vu le jour en 2008 sur la AJ I.