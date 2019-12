Luka Doncic prêt à revenir dès ce soir

Selon ESPN, le staff des Mavericks a prévu que Luka Doncic retrouve les terrains ce soir pour la réception des Spurs. Son statut est « questionable » depuis mercredi, et sans doute qu’il est passé en « game time decision« . Il faudra peut-être attendre le shootaround pour que sa participation devienne officielle.

Mardi, Rick Carlisle était très optimiste : « Je ne sais pas quel est son statut pour jeudi, mais il sera certainement revu à la hausse. Il s’est bien comporté, et on verra comment il se sent mercredi, puis jeudi, on avisera. Mais les choses vont de mieux en mieux. »

Sans leur joueur vedette, les Mavericks affichent un bilan de deux victoires pour trois défaites si l’on compte celle à Miami lorsqu’il s’était blessé.