Wilson Chandler : à la recherche de la forme perdue

Avec 5.3 points à 45 % de réussite au shoot et 4.8 rebonds de moyenne en 20 minutes, Wilson Chandler entre doucement dans sa saison, après avoir manqué les 25 premiers matches des Nets suite à sa suspension.

Car, même s’il fut surnommé le « Cardio King » ou « Captain Cardio » par ses coéquipiers pendant ses longues semaines de préparation, l’ailier n’est pas capable d’égaler l’intensité de joueurs lancés depuis deux mois dans le bain de la saison régulière.

« C’est très différent », rappelle l’ancien des Sixers au New York Post. « Quand on joue, il y a une opposition, des joueurs très athlétiques, puissants. Il faut faire avec eux, recevoir des coups et faire des allers-retours avec une dynamique bien différente. Les systèmes et les coéquipiers, c’est plutôt facile. Ne plus être rouillé, c’est déjà plus difficile. Mais ça va venir, semaine après semaine. »

En l’utilisant entre 18 et 23 minutes par match, Kenny Atkinson essaie de trouver le juste milieu entre ses besoins et les limites de son joueur. Déjà privés de Kyrie Irving, Kevin Durant, Caris LeVert et David Nwaba, les Nets aimeraient que Chandler soit déjà en grande forme.

« Will a fait du Will », commente le coach. « Il a été solide. Il n’est pas à son pic de forme en ce moment, c’est qui est bien évidemment logique après une telle période éloigné des parquets. On a besoin de ses points, avec les remplaçants. Il va devoir porter l’attaque, plus que par le passé. Il en est capable. Mais on sait aussi que ça va prendre du temps pour qu’il trouve son rythme. »

Car le banc est dépeuplé, depuis que Garrett Temple et Spencer Dinwiddie ont intégré le cinq majeur pour pallier les absences d’Irving et LeVert, comme le regrette DeAndre Jordan. « C’est chiant, mais on doit s’ajuster. Chandler est un vétéran, un ancien, il essaie de trouver ses positions. En le jetant au feu comme ça, on savait que ça se passerait comme ça. Il nous aide au rebond, en défense et avec ses coupes. »