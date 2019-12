Kawhi Leonard et Doc Rivers évacuent la polémique sur « l’oncle Dennis »

À l’approche du derby de Los Angeles de Noël, les révélations sur les demandes illégales de l’oncle de Kawhi Leonard et la façon dont les Lakers ont eu l’impression d’être « utilisés » ont de quoi pimenter davantage ce match.

Mais le Clipper, fidèle à ses habitudes, n’avait pas grand-chose à dire sur le sujet.

« Je ne sais pas. Je n’ai pas lu l’article, donc je ne sais pas si c’est fiable. Je n’en ai aucune idée, les gens inventent des histoires chaque jour », a-t-il simplement répondu aux journalistes.

Un peu plus bavard, Doc Rivers n’a pas non plus tenu à s’épancher sur le sujet, expliquant que l’enquête de la NBA sur la signature de Kawhi Leonard n’avait rien d’inhabituel.

« Ils enquêtent chaque année », assure le coach. « Chaque année, quand quelqu’un signe, il y a une enquête. Pas de souci. La clé, c’est lorsqu’on est blanchi. De ce que je sais, nous n’étions pas les seuls. La NBA a enquêté sur d’autres équipes, je ne sais pas exactement combien. Mais je sais qu’il y en avait plus d’une. On a fait ce qu’on avait à faire et on a fait en sorte que les choses soient faites de la bonne façon. C’est ce que la NBA a dit ».

Circulez, y a rien à voir.