Kyrie Irving absent encore deux à trois semaines ?

Blessé à l’épaule le 12 novembre, Kyrie Irving n’a plus foulé un parquet depuis le 14 et une défaite des Nets contre les Nuggets. À l’époque, on jouait la carte de la prudence dans les couloirs de la franchise. C’est celle de l’inquiétude qui s’abat lentement sur Brooklyn.

Non seulement le meneur de jeu ne s’entraîne toujours pas avec contact, mais selon Heavy.com, il devrait être absent encore deux ou trois semaines. Loin des différentes timings annoncés depuis cette blessure. On évoque désormais une « bursite » et comme l’opération éloignerait le joueur pendant des mois, la première option est un mélange de soins et de repos. Pour l’instant, l’indisponibilité prolongée laisse penser que la douleur reste présente.

Une mauvaise nouvelle que Spencer Dinwiddie, superbe en son absence, permet de relativiser. Le bilan avec Kyrie Irving était de 5v-7d, il est de 11v-6d sans lui.