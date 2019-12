Chandler Parsons certain que Joakim Noah retrouvera une place en NBA

Coincé à Atlanta, Chandler Parsons pense déjà à l’année prochaine et à convaincre une nouvelle équipe qu’il a encore sa place sur un parquet NBA. Il devra pour cela s’entraîner dur et lors de l’interview accordée à Hoopshype sur sa situation, l’ailier des Hawks est revenu sur cette intersaison si importante en NBA, en évoquant les joueurs qui l’accompagnent à ce moment de l’année.

« Je me suis toujours bien entendu avec Blake Griffin. Il était là avant moi et l’été dernier, j’ai engagé toute son équipe et on s’est entraîné ensemble. J’avais aussi l’habitude de m’entraîner tous les jours avec Joakim Noah l’été. C’était notre petit groupe, et on jouait ensemble à UCLA et dans West LA avec cette équipe. »

Un Joakim Noah qui va mieux que ce que les dernières rumeurs laissaient penser, celles-ci évoquant une grave blessure synonyme de fin de carrière. Des vidéos publiées par l’osthéopathe Fabrice Gautier l’attestent, et Chandler Parsons le confirme.

L’ancien Rocket imagine même le Français trouver un club cette saison alors qu’il fêtera bientôt ses 35 ans et qu’il n’est plus apparu sur les radars NBA depuis des essais chez les Lakers et les Clippers.

« Il va bien, il s’entraîne. C’est le genre de gars qui se donne tellement à fond qu’il reviendra. Aux alentours de la « trade deadline » ou au moment des « buy out », quelqu’un l’engagera. J’espère qu’il deviendra un élément clé pour un candidat au titre. »

L’an passé, Joakim Noah avait été engagé par les Grizzlies et il avait brillé en fin de saison. Insuffisant toutefois pour trouver un contrat cette saison.