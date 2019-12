Ce que Ja Morant emprunterait aux superstars de la NBA

The Athletic a proposé à Ja Morant de dresser une liste de Noël plutôt originale puisqu’il s’agit de commander des qualités vues chez des stars de la NBA, qu’il s’agisse de meneurs de jeu ou pas. Meilleur marqueur et passeur chez les rookies, le meneur de Memphis est le grand favori pour le trophée de « Rookie Of The Year », mais il n’est évidemment pas parfait, et voici ce qu’il « piquerait » chez les autres.

« Si je devais prendre une chose, je prendrais la force de LeBron car j’ai le sentiment que ce serait plus facile de finir lorsqu’il y a des contacts » explique Ja Morant. « Pour sortir des écrans, contenir quelqu’un, ça fait beaucoup, et je prendrais ça. »

Avec ses 75 kilos tout mouillés, on comprend que l’ancien meneur de Murray State souhaite prendre de la force. Ensuite, place au dribble, il opte sans surprise pour Kyrie Irving. « Je sais dribbler, mais il a juste une plus grande variété de moves. C’est comme s’il jouait avec le ballon, et ensuite, il décidé de finir seul avec un lay up. En utilisant ça, que ce soit en isolation ou en sortant d’un écran avec un intérieur devant moi, ça me permettrait de créer l’espace nécessaire pour prendre mon tir. »

La vision du jeu de Chris Paul

À propos de tir justement, Ja Morant ne surprend personne en optant pour le shoot de Stephen Curry. « Il peut shooter du parking, mais vraiment. Dès qu’il passe le milieu de terrain, il faut le surveiller car il peut shooter de n’importe quel endroit. Je prends ça. »

Enfin, même s’il assure qu’il n’a pas de modèle précis à copier, il termine avec la vision du jeu de Chris Paul, un meneur qui le connaît et qu’il connaît depuis plusieurs années puisqu’il participait à ses camps. Il a donc eu droit à des cours particuliers. « Son feeling pour le basket est simplement différent. J’ai beaucoup appris de lui en allant à son camp, et il nous montrait des vidéos de lui. Ce qu’il voit sur le terrain est simplement différent, et en jouant contre lui, j’ai pu l’observer depuis le terrain. »

Côté jump, il n’a pas contre besoin de personne…