Le fils de Gary Payton devrait refaire une pige aux Wizards

Gary Payton II continue ses allers-retours entre la G-League et la NBA. D’après The Athletic, le fils de « The Glove » va ainsi refaire une pige aux Wizards, où il avait déjà disputé trois rencontres la saison dernière.

Même si le club a déjà 15 joueurs sous contrat, Washington n’aura pas besoin d’en libérer un puisque la franchise a obtenu une enveloppe pour remplacer C.J. Miles, opéré du poignet et absent pour le reste de la campagne.

Cette saison, Gary Payton II tourne à 21.4 points, 9.5 rebonds et 6.8 passes de moyenne en 16 matchs de G-League.