Interview Donte DiVincenzo : « C’est un contexte idéal pour moi »

Solide avec ses 13 points et 7 rebonds face aux Knicks, Donte DiVincenzo fait partie des joueurs qui montent dans la franchise du Wisconsin. Tout sourire après le match, l’ancien de Villanova revient sur la rencontre et parle de la saison des siens.

Donte DiVincenzo, les Bucks ont été une nouvelle fois solides, face à des Knicks qui ont lâché prise en seconde période…

On a fait le travail et on repart avec un nouveau succès dans la poche. On a fait une première mi-temps un peu poussive, et le coach nous l’a bien fait comprendre à la pause dans les vestiaires (sourire). On a bien réagi, et on a montré une nouvelle fois pourquoi on était aussi forts cette saison. Ce n’est qu’une victoire, mais on la prend et on continue notre chemin. On est en pleine confiance, et à l’exception de quelques matches où l’on était un peu moins bien récemment surtout durant les premières périodes, on a toujours bien réagi lors des secondes périodes. On sent que l’on va encore progresser.

On vous sent à l’aise sur le terrain, parfaitement adapté aux systèmes de Coach Budenholzer…

C’est vraiment la meilleure situation pour moi, je ne vais pas vous le cacher. J’ai la confiance de tous mes coéquipiers, du staff et le coach me donne vraiment du temps de jeu pour montrer ce que je peux faire, donc c’est vraiment un contexte idéal pour moi. Milwaukee, c’est l’une des meilleures équipes de la ligue pour progresser. Je vois comment les autres jeunes travaillent, comme D.J Wilson et les autres, et je sais que j’ai de la chance d’être ici. Le fait de jouer avec des gars qui ont autant d’expérience et autant de talent comme Giannis par exemple, tu ne peux que progresser.

« Notre roster est tellement riche, que l’on pourrait quasiment mettre deux ou trois joueurs au repos chaque soir »

L’intensité à l’entraînement ne doit pas être de tout repos…

Ah ça… (rires). Les gars sont des compétiteurs, ils veulent rien lâcher et ils se donnent à fond car ils savent que l’on vise très haut. Je vous raconte même pas l’intensité que met un gars comme Giannis et son frère à l’entraînement, ils veulent tout gagner, tout ! C’est comme ça que l’on progresse, que l’on s’améliore et que le niveau de compétitivité augmente. Quand on a de l’ambition, on se doit de bosser dur et d’essayer d’atteindre notre meilleur niveau. On veut que la saison dure le plus longtemps possible, donc on bosse dur chaque jour pour que cela se passe comme on le souhaite.

Le cinq majeur est très solide, mais le banc est aussi ultra complet. Comment voyez-vous la densité de cette effectif ?

C’est juste fou d’avoir autant de bons joueurs dans une même équipe. Cette équipe est unique. Notre roster est tellement riche, que l’on pourrait quasiment mettre deux ou trois joueurs au repos chaque soir (rires). On possède un super mélange entre talent, expérience et l’envie de jouer ensemble. C’est l’une de nos grandes forces, on aime jouer ensemble et progresser comme un groupe uni. On a de supers leaders, et le coach nous fait vraiment tous confiance, donc on doit tous se tenir prêt à avoir des responsabilités à certains moments du match. Je pense que c’est important pour que tout le monde reste impliqué et concentré tout au long de la saison.

Les Bucks sont donc les grands favoris pour le titre à l’Est ?

On veut aller loin, et terminer la saison le plus tard possible en juin, c’est tout ce que je peux vous dire (rires). On a tout ce qu’il faut pour aller loin, mais la saison est encore longue. On est ambitieux et on ne s’en cache pas pour être honnête avec vous.

Propos recueillis à Brooklyn