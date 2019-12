Doc Rivers ouvert aux changements de calendrier

La NBA pourrait vivre une vraie révolution à partir de 2021 avec une saison régulière réduite à 78 matches, et la mise en place d’un tournoi en cours de saison. Certains coaches sont « pour », d’autres « contre ». Qu’en pense Doc Rivers ?

D’abord, l’entraîneur trouve l’idée « intéressante« , mais il lui faudra plus de temps pour donner un avis définitif. « J’aime notre championnat comme il est actuellement, mais je pense que la NBA observe le modèle du football » a-t-il réagi sur USA Today. « Le foot l’a fait, et ça marche pour eux. J’essaie de rester ouvert à tout ça, mais je n’ai pas encore d’opinion. »

Son adversaire du soir, Gregg Popovich, est plus fataliste. « Je n’y pense pas, et vraiment je n’y pense pas. On ne maîtrise rien. Quoi qu’ils fassent, ils le feront et je ferai avec. »

Et l’idée d’un tournoi à quatre pour déterminer les 7e et 8e de chaque conférence, à l’image de ce que se fait plus ou moins dans le baseball ? « J’aime vraiment ça… Des équipes sont frappées par les blessures toute l’année, d’autres sont chaudes en fin de saison » rappelle Rivers. « Je ne pense pas que la tête de série numéro 1 veuille rencontrer l’une de ses équipes. Le plus gros mensonge en NBA, c’est que lorsque vous terminez 9e, et que tous les coaches disent qu’ils sont soulagés car ils ne voulaient vraiment pas vous affronter. C’est un mensonge. Ils voulaient vraiment nous affronter, mais ça fait du bien de l’entendre. »

Et l’idée de faire des finales de conférence basées sur les bilans, plutôt que sur les conférences ? « Ça fera beaucoup de déplacements, et je n’y crois pas.«