Le MVP de la nuit : James Harden dans le Fab Fourty

Le tandem Harden-Westbrook a trouvé la bonne carburation avec 77 points cumulés face aux Suns, et le premier a décroché cette nuit un 89e match en carrière à 40 points et plus. C’est un de plus que Elgin Baylor, et le voici désormais dans le Top 4 des rois des cartons offensifs, devancés uniquement par Wilt Chamberlain, Michael Jordan et Kobe Bryant.

Toujours très inspiré quand il revient dans l’Arizona, James Harden compile 47 points, 7 rebonds et 7 passes avec une belle adresse aux tirs : 15 sur 27, dont 9 sur 19 à 3-points. Franchement, il n’y a pas grand-chose à faire. Les défenseurs se sont multipliés sur lui : Elie Okobo, Tyler Johnson, Devin Booker ou Cameron Johnson. Un à un, ils l’ont collé, ils lui ont bloqué l’accès au cercle… Mais le meilleur marqueur de la NBA est insaisissable par ses dribbles croisés, ses changements de rythme et son toucher.

« Cette ville m’a montré tellement d’affection avant que je n’arrive en NBA, que j’ai le sentiment que c’est mon boulot de venir ici pour faire un show » expliquera l’arrière à propos de son nouveau carton offensif.

Le plus impressionnant, et c’est le cas des plus grands joueurs, c’est qu’il donne l’impression de prendre le dessus mentalement sur ses adversaires. Pendant 30 minutes, les Suns ont tenu bon. Et puis, ils ont craqué car James Harden ne faiblit jamais. Il insiste encore et toujours. Un rouleur compresseur individuel, et quand Russell Westbrook est sur le même tempo, les digues adverses lâchent.

« Ce sont des MVP et ils vont mettre leurs tirs » rappellent Devin Booker. « La question, c’est de savoir comment y répondre, et c’est simplement en continuant de défendre et en jouant comme il faut« .

Les Suns n’avaient pas la caisse pour tenir 48 minutes.