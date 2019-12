Jared Dudley et Kyle Korver comparent Giannis Antetokounmpo et LeBron James

La filiation entre LeBron James et Giannis Antetokounmpo, deux monstres physiques partis de rien pour dominer la planète basket, a pris un nouveau tournant avant-hier dans la victoire des Bucks contre les Lakers, quand le Grec a mimé le geste de poser une couronne sur sa tête, la couronne du King.

Kyle Korver, ancien coéquipier du premier, maintenant au service du deuxième, observe aussi un gros point commun entre les deux hommes : leur passion pour le basket.

« La chose la plus incroyable avec LeBron c’est qu’il est au sommet depuis tellement longtemps mais qu’il arrive à y rester et à maintenir sa concentration » décrit le shooteur chez The Atheltic, lui qui fêtera bientôt ses 38 ans. « Je pense que personne, parmi ceux qui l’ont côtoyé, ne remet en question le fait que le basket soit la chose la plus importante pour lui. Giannis est comme ça aussi. Il est MVP à 25 ans, il y a tout ce qui va avec, ta vie change quand tu es récompensé, mais il garde le basket comme priorité. C’est quelque chose d’unique, qu’ils partagent tous les deux. »

Jared Dudley, qui a lui connu le « Greek Freak » d’abord, en 2014, et se retrouve aujourd’hui aux côtés de LeBron, partage le même constat que son homologue.

« J’étais avec lui quand il était gamin, quand tout ce qu’il faisait c’était manger, dormir, et respirer basket. Ce que je vois LeBron faire maintenant » relate-t-il. « Il était à la salle jour et nuit avec ses frères, à prendre des tirs, à pousser de la fonte. Il vivait encore chez sa mère, il découvrait les États-Unis. Il détestait perdre. Il a ce regard que LeBron a quand il dunke. Il comprenait que personne ne pouvait défendre sur lui, même à cet âge-là. Ils sont tous les deux altruistes, ils rendent tous les deux leurs coéquipiers meilleurs. »

Et ils mènent leurs équipes respectives au sommet de leur conférence en ce début de saison.