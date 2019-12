La blessure à l’œil de Marcus Smart plus grave que prévu

En manquant la rencontre contre les Pistons, Marcus Smart a donc loupé les cinq derniers matches des Celtics. L’arrière souffre d’une infection à l’oeil, qui s’est propagée ensuite au second et les nouvelles ne sont pas bonnes.

Brad Stevens a confirmé que les progrès étaient minimes. « Sur le dernier bilan que j’ai eu, les médecins ne pensaient pas que la blessure serait aussi profonde », explique le coach. « Il ne s’est pas loupé sur ce coup-là. Donc je ne sais pas quand il pourra revenir. Il n’est toujours pas avec nous. »

On ne connaît pas la source exacte de cette infection. Néanmoins, Marcus Smart était annoncé absent, dans un premier temps, pour une dizaine de jours seulement. Il est blessé depuis presque deux semaines et rien n’indique qu’il sera en tenue pour le match de Noël, mercredi soir, même si Danny Ainge l’espère.

« On l’a mis en quarantaine chez lui », racontait le président de la franchise il y a quelques jours. « Je lui parle quotidiennement. Il n’a pas joué au basket ni même n’est sorti de son lit depuis une semaine, voire dix jours. »

Entre Vincent Poirier qui est blessé pour six semaines, Robert Williams pour trois semaines, Gordon Hayward qui a des douleurs au pied, Enes Kanter pas certain de pouvoir se rendre à Toronto le 25 décembre et Marcus Smart touché à l’œil jusqu’à nouvel ordre, les temps sont durs pour les troupes de Brad Stevens. Malgré tout ça, ils gardent le cap puisqu’il sont actuellement à la deuxième place de l’Est.