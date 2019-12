Les Grizzlies toujours pas décidés à lâcher Andre Iguodala

Alors que les jeunes Grizzlies continuent d’épater tout le monde avec quatre victoires sur leurs six derniers matches, et finalement deux succès de moins que le 8e, Sacramento, les dirigeants n’entendent toujours pas couper Andre Iguodala, récupéré cet été. À moins de deux mois de la « trade deadline », le staff campe sur ses positions.

« Ils n’ont pas bougé » confirme un dirigeant adverse dans les colonnes de Heavy.com. « Peut-être qu’ils le feront au fur et à mesure que la date approchera, mais ils sont très clairs sur le sujet : ils ne sont pas intéressés par un « buyout » et ils cherchent un premier tour de Draft. Les équipes les ont approchées, mais ils n’en démordent pas. Ce qui signifie qu’ils savent qu’ils peuvent l’obtenir, et qu’ils n’auront pas besoin de le couper. »

Selon nos confrères, les Lakers restent les favoris pour accueillir le MVP des Finals 2015 s’il venait à être coupé, mais d’autres franchises auraient tâté le terrain. Il s’agit des Mavericks, des Rockets, des Bucks et des Clippers. A priori, aucune n’est disposée à lâcher un premier tour de Draft pour Andre Iguodala, et c’est le statu-quo.