Anta : la première chaussure signature de Gordon Hayward va chez le coiffeur

C’est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. La chaussure signature de Gordon Hayward a visiblement décidé de suivre le conseil d’Hubert Bonisseur de La Bath. Le 21 décembre, c’est chez le coiffeur, ou plus précisément le « barber », que la GH1 sera lancée.

Déjà aperçue sur des photos volées dans plusieurs coloris Celtics, la silhouette imaginée par Anta pour l’ailier s’habille cette fois de noir, mais aussi de nombreuses références visuelles à l’ambiance des barbiers américains. Cela va de la police de caractère au drapeau rouge, blanc et bleu. Sur la languette, on retrouve le profil du joueur, avec une barbe et des cheveux évidemment taillés au millimètre.

Cette édition spéciale se démarque surtout par sa présentation dans une sacoche très soignée. Et pour l’obtenir, il faudra bien aller chez le coiffeur, puisqu’elle sera proposée lors d’un concours chez Title Town Barbershop (1245 Worcester St, Natick, 01760, MA).

Très peu d’informations, par contre, sur les technologies utilisées sur cette chaussure, qui devrait, de toute façon, être difficile à trouver en France.

via Sneakernews

