Pour Giannis Antetokounmpo, LeBron James est un « extraterrestre »

Alors qu’il va souffler ses 35 bougies dans quelques jours, LeBron James fait encore partie des meilleurs joueurs de la NBA, et il pourrait même détrôner Giannis Antetokounmpo pour le titre de MVP.

Un niveau de jeu qui laisse le « Greek Freak » sans voix, alors que les deux All-Stars se retrouvent ce soir sur le terrain pour le choc entre les deux leaders de la NBA.

« C’est dingue » lâche l’ailier des Bucks. « Évidemment, à titre personnel, c’est l’un de mes objectifs d’être capable de jouer à un niveau élevé pour les dix prochaines années. Il va avoir 35 ans, et il bouge comme ça et joue si intelligemment. C’est insensé de le voir faire ça, mais c’est LeBron James. Il est différent. C’est un extra-terrestre. On s’attend à ce qu’il soit comme ça, mais c’est dingue. »

Même hommage chez Mike Budenholzer qui s’est cassé les dents sur LeBron James pendant des années lorsqu’il coachait les Hawks.

« Ce que fait LeBron en NBA est phénoménal. C’est un joueur tout simplement très, très spécial, et c’est le cas à chaque fois qu’on l’affronte. Et maintenant Anthony Davis lui ressemble beaucoup, et ils ont de supers joueurs pour les entourer. Comme on le dit souvent, lorsqu’on joue une équipe vraiment bonne, c’est une manière d’être à l’épreuve et d’en apprendre sur soi-même. C’est comme ça que je vois les choses. »