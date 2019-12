Une Air Jordan 1 rarissime contre 20 dollars et une bonne action

Envie de vous offrir une Air Jordan 1 très rare pour environ 18 euros ? C’est possible, mais il va falloir avoir un peu de chance.

StockX et Colette ont décidé de s’associer pour faire gagner 30 paires de la collaboration Air Jordan 1 x Colette. Une paire blanche et bleu, sur laquelle on retrouve les dates d’ouverture et de fermeture du magasin, avec les inscriptions « Bonjour » et « Au Revoir. »

Pour l’obtenir, il faut se rendre sur le site StockX avant le 20 décembre, et de faire un don de 20 dollars. Les bénéfices de l’opération seront reversés à Oceana, une organisation qui oeuvre pour la préservation de l’océan.

Si vous avez de la chance, vous êtes tiré au sort et vous faites partie des vainqueurs. Au pire, vous avez fait une bonne action.

