Le record en carrière de Scottie Pippen en 1997

En se présentant au United Center avec un bilan de 45 victoires et 6 défaites, les Bulls n’étaient clairement pas inquiets à l’idée de recevoir les Nuggets ce 18 février 1997. Michael Jordan, qui a fêté ses 34 ans la veille, a alors laissé à Scottie Pippen un joli cadeau : réaliser son record en carrière.

Après un premier acte à 16 points, l’ailier à tout faire de Chicago colle 18 points à 6/7 au shoot en troisième quart-temps, mis en lumière par l’attaque en triangle. Les Bulls mènent alors 101-79 et la victoire est en poche.

« Tout s’est simplement déroulé dans le bon sens pour moi », commentera Scottie Pippen. « Je coupais vers le panier, j’étais au bon endroit, au bon moment. Il n’y avait rien de spectaculaire, mais j’ai mis dedans avec régularité. Les gars me cherchaient. Quand on met des paniers faciles, le cercle devient plus grand. »

Michael Jordan assure 24 points et 12 passes, mais c’est bien Scottie Pippen qui brille avec 47 points à 19/27 au shoot, 5 rebonds, 4 passes et 2 interceptions.

Avec quelques minutes de plus, il aurait sans doute été chercher les 50 points, mais Phil Jackson en avait décidé autrement. Surtout avec un Pippen qui avait disputé les Jeux olympiques durant l’été 1996 après une saison à 95 matches. Il enchaînera avec brio, sans manquer une seule rencontre de la saison régulière et des playoffs 1996-1997.

« Je suis toujours impressionné par l’endurance de Pippen », avait ainsi déclaré le coach des Bulls. « Il ne donne jamais l’impression d’être fatigué. Il a toujours la capacité de rebondir. »

Surtout que Scottie Pippen ne ménageait pas ses efforts en défense.