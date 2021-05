Le 24 mai 2004, Tayshaun Prince réalisait l’un des plus grands contres de l’histoire

Entre 2004 et 2016, quand on prononçait l’expression « The Block », cela renvoyait immédiatement à Tayshaun Prince et à son action face à Indiana et Reggie Miller. Depuis, LeBron James est passé par là et son contre dans le Game 7 des Finals 2016 sur Andre Iguodala s’est installé comme la référence.

Néanmoins, celui de l’ailier des Pistons fut également un grand moment de l’histoire des playoffs. Dans cette finale de conférence Est, Indiana a remporté le premier match mais dans cette deuxième manche, Detroit a le ballon et mène de deux points (69-67) alors qu’il reste moins d’une minute à jouer.

Le « chasedown block » parfait

L’espoir renaît pour les Pacers quand Jermaine O’Neal contre Rasheed Wallace et que Jamaal Tinsley reçoit le ballon avant de l’envoyer à Reggie Miller à 22 secondes du terme. Le shooteur, tout seul, n’a plus qu’à monter au cercle pour égaliser.

Mais cet espoir est balayé par Tayshaun Prince, sorti de nulle part pour contrer la légende d’Indiana. L’ailier des Pistons termine sa course dans les tribunes et les Pistons s’imposent finalement dans une bataille de tranchées comme il n’en existe plus : 72-67 et 26 contres ! Detroit a shooté à 34% de réussite, Indiana à 27%…

Cette action mythique illustre les statistiques de cette finale de conférence, véritable monument défensif : Detroit s’imposera 4-2 en marquant seulement 75.2 points de moyenne à 37%, face aux 72.7 points d’Indiana, à 35%.