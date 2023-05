Happy Birthday | Le Top 50 en carrière de Tracy McGrady

Comme Grant Hill, Derrick Rose ou encore Penny Hardaway, Tracy McGrady fait partie des grands joueurs qui ont été brisés par les blessures. Sans elles, sans doute aurait-il réalisé une plus grande carrière…

Néanmoins, et même s’il lui a également manqué des performances mémorables en playoffs, il demeure un des meilleurs joueurs des années 2000. De quoi lui permettre d’intégrer le Hall of Fame en 2017.

Entre 2000 justement et 2008, il compile 26.3 points de moyenne et devient deux fois le meilleur marqueur de la ligue (2003 et 2004). Ce véritable « Smooth Criminal » était un monstre d’élégance, de fluidité et de technique.

Entre ses promesses à Toronto, son explosion à Orlando et ses belles années à Houston, Tracy McGrady a marqué les esprits avec ses points, ses posters, ses shoots clutch ou bien évidemment son exploit avec 13 points en 35 secondes contre San Antonio. De quoi remplir aisément un Top 50.