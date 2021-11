C’est tout simplement l’un des « triple-double » les plus impressionnants de l’histoire ! Le 20 novembre 1993, face aux Nets, Shaquille O’Neal compile en effet 24 points, 28 rebonds et 15 contres ! Les deux dernières statistiques resteront à jamais ses deux records en carrière.

« Je pensais avoir contré sept ou huit shoots, pas plus », expliquait le pivot du Magic après la victoire des siens. « Je n’avais aucune idée du chiffre. »

Dans son New Jersey natal et au lendemain d’une défaite à Boston où il avait marqué 41 points, le joueur du Magic, qui disputait sa deuxième saison seulement, avait à cœur de briller. Du monde était venu le voir…

« Habituellement, je ne suis pas vraiment bon devant ma famille. Là, ils étaient 70 ou 80, entre mes oncles, mes tantes, mes cousins. Je suis satisfait d’avoir bien joué. »

Près de 30 ans plus tard, les 15 contres du Shaq sont toujours la deuxième marque de l’histoire (vu que la statistique a commencé à être comptabilisée en 1973) à égalité avec Manute Bol – auteur de deux rencontres à 15 blocks – derrière les 17 gifles d’Elmore Smith en 1973. Pour s’inspirer et réaliser une pareille performance en défense, le rookie de l’année 1993 a observé le futur meilleur contreur de l’histoire et adversaire en Finals 1995.

« J’ai regardé Hakeem Olajuwon sur ESPN. Je me suis dit que je devais pénétrer davantage et lever mes mains comme je l’avais vu faire à la télévision. »

Article initialement publié le 20 novembre 2018