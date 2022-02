Le 8 février 1998, Maître Jordan donnait la leçon à l’Élève Kobe

Certes, « His Airness » est malade, mais il ne peut pas passer à côté. Encore moins lorsque le jeune Kobe Bryant, qu’il croise depuis quelques mois déjà, veut le défier dans l’un des matches les plus médiatisés de la saison.

L’arrière des Lakers va rapidement se montrer – certains estimeront d’ailleurs qu’il en a trop fait en shootant 16 fois en 22 minutes – en plaçant deux énormes dunks.

« C’était plaisant », réagira Michael Jordan. « J’ai essayé de le repousser le plus possible. Il est venu me chercher très tôt. Si on remarque quelqu’un de malade alors il faut l’attaquer. J’aime son attitude. »

Seulement, si Michael Jordan n’a plus ses jambes de 20 ou 25 ans, sa panoplie offensive est alors à son apogée d’un point de vue technique. Sa maîtrise est telle que Kobe Bryant ne peut que constater, subir et admirer. Le maître fait la leçon au gamin : « Il a mis deux turnarounds et je me suis dit : ‘Cool, allons-y’, » commente Kobe Bryant.

Michael Jordan terminera avec 23 points, 8 passes, 6 rebonds et le titre de MVP en poche après la victoire de l’Est. Kobe Bryant, lui, rend 18 points et 6 rebonds. Le talent et l’audace étaient avec le « Black Mamba », l’expérience et la maîtrise avec « His Airness ».

« Kobe va passer par les mêmes moments », annoncera Michael Jordan, concernant l’évolution de son jeu, basé davantage sur la technique et non plus sur les qualités athlétiques. « Quand on arrive dans ce genre de matches, c’est normal d’avoir un jeu créatif, mais c’est avec un solide basket qu’on pourra jouer contre n’importe qui. »

Le message sera parfaitement compris par le futur quintuple champion des Lakers.