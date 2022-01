Le 31 janvier 2018, James Harden entre doublement dans la légende

En 2017 et 2018, deux joueurs dominent la NBA en noircissant la feuille de stats tous les soirs : Russell Westbrook et James Harden. MVP ces deux années-là, ils ne savaient pas encore qu’ils allaient rejouer ensemble, à Houston, et en attendant, ils se livrent un duel à distance pour savoir qui sortira le plus gros triple-double de l’histoire.

Les deux ne se contentent pas d’atteindre les 10 passes et les 10 rebonds puisqu’ils accompagnent ça de 40, voire 50 points ! Des perf’ que la NBA n’avait plus vues depuis 40 ans. Mais ce soir de janvier 2018, James Harden avait fait encore plus fort en complétant un triple-double à 60 points !

Record en carrière et perf’ unique dans l’histoire

C’est une première dans l’histoire de la ligue puisque Russell Westbrook détenait jusqu’alors le record avec 57 points. Pour sa part, « The Beard » s’était arrêté à 53 unités au Madison Square Garden le soir de la Saint-Sylvestre. Mais James Harden ne se contente pas de cet exploit puisqu’il s’empare du même coup du record de points d’un joueur des Rockets, effaçant par la même occasion Calvin Murphy des tablettes de la franchise. Un Calvin Murphy devenu commentateur, et présent dans la salle pour assister à cet exploit.

La performance était d’autant plus précieuse qu’elle avait véritablement permis à Houston de se défaire d’un Magic accrocheur. Le héros de la soirée a ainsi dû planter 18 points dans le dernier quart, dont six de suite pour faire la différence à 4 minutes de la fin alors que les deux équipes étaient à égalité.

Impliqué dans 86 points de son équipe !

Dans le détail, James Harden termine à 60 points à 19/30 aux tirs, 5/14 à 3-points, 17/18 aux lancers-francs, accompagnés de 11 passes, 10 rebonds et 4 interceptions pour 69 d’évaluation. Le tout en 46 minutes et 26 secondes, un record en carrière également ! Autre record : les 86 points dans lesquels il est impliqué ! On retiendra son dernier tir, pour l’histoire : un « stepback three » avec la faute, sa spéciale.

« C’est un sentiment agréable » réagit-il sobrement chez ESPN. « J’essaie d’avoir de l’impact tous les soirs, de n’importe quelle manière. Que ce soit en scorant, en prenant des rebonds, en faisant des passes ou des interceptions, qu’importe. Et ce soir, j’imagine que j’ai tout fait. »

Le détail qui rend ce genre de soirée mythique : son pote Bobby Brown lui avait envoyé un message avant la rencontre pour lui dire d’aller chercher les 60 points…