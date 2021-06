Avant l’épopée olympique et mythique de Barcelone, cette équipe de rêve a d’abord pris forme fin juin 1992 à Portland. La fameuse photo de Sports Illustrated est donc devenue réalité le 28 juin 1992, il y a 25 ans jour pour jour, lors du premier match du tournoi des Amériques, qualificatif pour les Jeux olympiques de Barcelone.

Premier adversaire, et donc première victime : Cuba.

Les Cubains prennent des photos avant le match !

À partir ce jour-là, la légende de la « Dream Team » débute avec les histoires et les anecdotes qui vont avec. Avant la rencontre, les joueurs cubains font les démarches auprès de Kim Bohuny, responsable des relations avec les équipes internationales, pour prendre des photos avec les joueurs.

Kim Bohuny leur répond que ce sera possible après le match, mais les Cubains insistent pour le faire avant ! Chuck Daly, le coach de la « Dream Team », n’est pas réellement emballé mais finalement, il accepte. Les joueurs en profitent donc pour prendre le plus de photos possible. Un moment d’éternité pour eux et une anecdote savoureuse, symbolique de l’immense popularité de cette équipe. Elle sera décuplée à Barcelone, dans le contexte olympique.

« C’était bizarre » juge Charles Barkley. « Mais, passons… On ne sera pas amis pendant le match. »

Larry Bird ouvre le bal

Les fans attendent de voir cette équipe de All-Stars enfin sur le parquet. Enfant du pays, le Blazer Clyde Drexler sera le plus applaudi devant les légendes Michael Jordan, Magic Johnson ou Larry Bird.

Le cinq de départ est sublime : Magic, Jordan, Bird, Charles Barkley et David Robinson. Rétrospectivement, ce sont 12 trophées de MVP de saison régulière et 16 titres de champion qui vous contemplent….

Pour la petite histoire, on retiendra que c’est Larry Bird qui inscrira le premier panier officiel de la « Dream Team ». La machine collective est huilée, efficace, facile. La rencontre est pliée (avait-elle une chance d’être disputée ?) dès les premières secondes et le score à la mi-temps semble irréel : 67-27 ! Cuba n’a pas les armes pour affronter les meilleurs joueurs du monde, malgré des tentatives de défenses de zone.

Mais que faire face à une telle armada ? La victoire est écrasante : 136-57 ! 79 points d’écart ! Tout le monde a brillé avec une marque équilibrée : Magic Johnson compile 4 points et 9 passes, Larry Bird ajoute 17 points et Michael Jordan se contente de 6 points. Chez les joueurs NBA (n’oublions pas que Christian Laettner – 9 points – était universitaire), Charles Barkley termine meilleur marqueur du match avec 22 points en 22 minutes. Ce qui annonce déjà sa future domination au scoring pendant le tournoi olympique.

Sol Invictus

Forcément, le coach de Cuba est admiratif de la démonstration reçue. Une gifle solaire.

« C’est une machine de basket. Une parfaite machine de basket », explique Miguel Calderon Gomez. « Seule une autre équipe NBA aurait une chance. Nous, nous n’avions aucune chance. Comme on dit à Cuba, on ne peut pas cacher le soleil avec un doigt. »

Les Américains n’ont pas seulement déroulé un basket de talent, ils ont mis les formes, la volonté, pour prévenir le monde entier. Ils veulent reprendre la couronne de « leur » sport, abandonnée en 1988 à Séoul.

« On voulait donner le ton », raconte Charles Barkley. « On n’avait rien contre les équipes étrangères… Ils font de meilleures voitures, des meilleures émissions de télé, des meilleurs cigares même, mais on voulait prouver qu’on avait bien la meilleure équipe du monde. On a un brevet pour le basket. »

La suite est connue de tous. Mieux encore, elle est désormais inscrite dans l’histoire du sport.

Les highlights du match