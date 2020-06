[happy birthday] Le jour où Dirk Nowitzki a collé 50 points à Phoenix en playoffs

Le géant allemand s’est raté lors du Game 4 de la série, avec 11 points à un vilain 3/13 au tir.

« Il était déçu par son match. Je ne vais pas vous dire ce qu’il s’est passé dans les coulisses mais nous étions tous déçus », concédait Avery Johnson, son coach. « Je peux vous dire qu’Avery m’a bien bousculé hier », confiait de son côté Dirk Nowitzki. « Nous regardions les vidéos et il m’a secoué. C’est tout ce qu’il s’est passé ».

Avec leur victoire dans le Game 4, les joueurs de Mike D’Antoni avaient ainsi égalisé dans la série et pouvaient faire basculer la série à Dallas au match suivant. Privé d’Amar’e Stoudemire, l’effectif de Phoenix semblait pourtant manquer de taille mais Dirk Nowitzki devait batailler face à Boris Diaw, Shawn Marion ou encore Tim Thomas.

Un échange de baisers savoureux avec Tim Thomas…

Lors du Game 5, ce dernier s’est d’ailleurs permis d’envoyer un baiser à son adversaire en première mi-temps.

« Je vous dirais bien comment je l’ai appelé mais il y a des femmes aux alentours. Vous voyez ? » expliquait Tim Thomas. « En playoffs, chaque possession a tellement d’importance que les émotions sont décuplées mais je ne pense pas que c’était si important », assurait de son côté Dirk Nowitzki.

Pas si important… Lorsque Tim Thomas fait passer l’avance de Phoenix à +7 (77-70) dans le troisième quart-temps, il chambre pourtant encore Dirk Nowitzki en se passant la main devant le visage, signe qu’il est en feu. Et en effet, l’intérieur des Suns en est déjà à 26 points à 6/8 de loin.

Le problème, c’est qu’il a attisé la colère de son adversaire, qui va le punir. Dans les 15 dernières minutes du match, l’Allemand va ainsi inscrire 29 points. Phoenix ? 20, au total…

« Dans le troisième quart-temps, quand nous étions à -7, j’ai vu toute notre saison s’envoler », confirmait l’intérieur texan. « Ils n’arrêtaient pas de mettre des tirs et notre belle saison et cette belle campagne de playoffs allaient disparaître. À ce moment-là, je me suis dit : ‘Allons-y’. Peu importe ce qu’il fallait faire, que ce soit des stops, des shoots, des drives. Peu importe ce qu’il fallait faire pour gagner ».

Il finira avec 50 points et une revanche sur Tim Thomas, en mimant le geste de son adversaire, se passant la main devant le visage face au banc de Phoenix. Sur lequel son adversaire regardait la démonstration.

Article initialement publié le 19 juin 2017