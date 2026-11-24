Il y a 50 ans, Oscar Robertson entamait son combat pour créer la « free agency »

Chaque année, la « free agency » anime l’intersaison, même si les superstars changent de moins en moins d’équipe durant l’été. C’est devenu un rendez-vous incontournable du calendrier NBA, au même titre que la Draft. Il faut pourtant savoir que cela n’a pas toujours existé, et c’est un joueur de légende qui en est à l’origine.

Alors qu’il fête aujourd’hui son 88e anniversaire, Oscar Robertson est l’un des pères de la « free agency », dont on trouve les premières traces en 1970.

À l’époque, les joueurs n’ont pas leur mot à dire sur le choix de leur future équipe, et alors qu’Oscar Robertson doit partir pour Milwaukee afin de rejoindre Lew Alcindor, futur Kareem Abdul-Jabbar, il pose ses conditions !

Président du syndicat des joueurs, « Big O » ne veut pas que les Bucks se déplument pour le recruter. Il veut être libre de choisir où il joue, sans que cette équipe soit obligée d’envoyer d’autres joueurs pour le récupérer.

« Je leur ai dit que s’ils transféraient un des titulaires, je ne jouerais pas pour eux », racontait-il au New York Times. « Si vous tuez l’équipe, il n’y a aucune raison pour moi d’y aller. »

Un combat judiciaire de six ans

Oscar Robertson, qui sera champion NBA avec les Bucks, entame alors avec le syndicat des joueurs un combat judiciaire contre la NBA afin d’éviter qu’un joueur ne soit obligé de rester dans la même équipe toute sa carrière, sauf en cas de transfert. Il estime que les règles de la NBA violent les lois antitrust, qu’il s’agisse des mouvements des joueurs ou de la Draft.

Ce combat judiciaire, qui trouve même un écho au Congrès, bloque la fusion entre l’ABA et la NBA. Il faudra finalement six ans pour qu’un accord soit trouvé et que l’« Oscar Robertson Rule » offre aux joueurs la possibilité de choisir leur franchise à la fin de leur contrat.

« Je pense que personne ne pouvait imaginer ce qui allait arriver aujourd’hui », reconnaît-il. « On essayait simplement d’obtenir de meilleures conditions. On voulait être certain que, si on signait un contrat avec une équipe et que l’on ne voulait plus jouer pour celle-ci, l’équipe ne pouvait pas vous empêcher de partir. »

Malgré cette victoire en 1976, qui ouvre également la voie à la fusion avec l’ABA, la liberté des joueurs reste relative. Jusqu’en 1981, les franchises bénéficient d’une compensation en cas de départ d’un joueur, puis elles conservent le droit de s’aligner sur les offres concurrentes.

Il faudra ainsi attendre 1988 pour qu’un premier joueur profite d’une liberté contractuelle totale. Il s’agit de Tom Chambers, star des Sonics. À l’époque, cet ailier All-Star estime que la « free agency » n’est qu’une vitrine, et que dans les faits, les joueurs ne sont pas libres d’aller où ils veulent.

« Tu ne pouvais vraiment pas bouger », expliquait l’ailier. « Il n’y avait aucun mouvement du tout. Par conséquent, les contrats vous enfermaient en quelque sorte. »

« Les propriétaires auraient voulu que les joueurs restent muets »

La nouvelle convention collective de 1988 change alors la donne. Les joueurs ont désormais la liberté totale de signer où ils le souhaitent, dès lors qu’ils remplissent deux conditions : être dans la ligue depuis au moins sept ans et être arrivés au terme de leur deuxième contrat NBA. C’est précisément le cas de l’ailier des Sonics. Phoenix se positionne donc rapidement pour le recruter.

Cinquante ans après la victoire judiciaire d’Oscar Robertson, les rapports de force ont bien changé. Des superstars parviennent même à être transférées dans l’équipe de leur choix alors qu’elles sont toujours sous contrat. Impensable en 1970.

« Si tout était resté pareil, les propriétaires n’auraient pas aimé que les joueurs disent quoi que ce soit. Ils auraient voulu qu’ils restent muets : ‘Asseyez-vous et jouez’ », concluait ainsi Oscar Robertson.

Article initialement paru en 2020