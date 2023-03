Le 29 mars 1982, Michael Jordan offre le titre NCAA aux Tar Heels

Le 29 mars 1982, les Américains ne le savent pas encore, mais ils vont découvrir le futur meilleur joueur de tous les temps. C’est le soir de la finale NCAA, et elle se déroule au Superdome de la Nouvelle Orléans devant une affluence record à l’époque : 61 612 spectateurs !

La finale du championnat universitaire oppose les Tar Heels de North Carolina (32v-2d) et les Hoyas de Georgetown (30v-7d). Deux universités emblématiques des années 80-90 avec sur le banc de North Carolina, le légendaire Dean Smith. En place depuis 21 ans, il dispute son 8e Final Four, et sa 4e finale. Il a perdu les trois précédentes…

Justement déjà finaliste en 1981, North Carolina s’est renforcée avec l’arrivée d’un certain Michael Jordan, ou plutôt alors Mike Jordan, un freshman qui tourne à 13.5 points de moyenne. En face, se dresse un autre freshman, un pivot du nom Patrick Ewing. Depuis la première minute, le match est âpre et équilibré, mais spectaculaire. C’est le meilleur du basket universitaire, et ce sont les Hoyas qui basculent en tête à la pause 32-31.

Patrick Ewing donne 10 points sur des contres en phase descendante !

Star de North Carolina, James Worthy est à son meilleur niveau avec 28 points à 13/17 aux tirs, et en face, Ewing est bien le phénomène annoncé : 23 points à 10/13 aux tirs, avec 11 rebonds et 2 contres. Mais Ewing, c’est aussi 10 points donnés aux Tar Heels sur des contres en phase descendante. Et ça va coûter cher…

Les équipes se rendent coup pour coup, et l’écart maximal est de quatre points. À trois minutes de la fin, Jordan pénètre et marque devant Ewing, qui n’a plus de faute à donner (61-58).

Derrière, Ewing lui répond, puis à 57 secondes de la fin, Eric « Sleepy » Floyd redonne l’avantage aux Hoyas sur un panier chanceux (62-61). Temps-mort de Dean Smith à 32 secondes de la sirène, et il donne ses consignes : donner le ballon à l’intérieur à Worthy ou Perkins. Si ce n’est pas possible, il prévient Jordan de shooter s’il est ouvert.

« Ce soir-là est né Michael Jordan. Avant j’étais Mike Jordan »

La défense des Hoyas est focalisée sur Worthy, la balle circule, et Jimmy Black se retrouve à la gauche de la défense de zone. Il fait une passe transversale vers Jordan qui est seul à 5 mètres, réceptionne et shoote instantanément. C’est dedans et il reste 15 secondes à jouer. « C’est fini » lance Jordan à son coéquipier. Il ne le sait pas encore, mais il vient d’offrir son premier titre à Dean Smith, le deuxième de North Carolina, et surtout de signer le premier exploit d’une immense carrière.

Derrière, Georgetown aura une balle pour repasser devant mais Worthy, élu meilleur joueur du Final Four, reçoit une passe de Fred Brown, qui craque. Les Tar Heels sont champions NCAA, une première depuis 1957 !

« Pendant toute sa vie, Jordan n’aura jamais conscience de l’importance de ce tir » réagit un assistant de Dean Smith après la rencontre. Bien sûr qu’il aura conscience de l’importance de ce tir, et c’est lui qui s’en va découper le filet. « Ce soir-là est né Michael Jordan. Avant j’étais Mike Jordan » confiera-t-il à propos de ce « game winner »

Par la suite, « Mike » mettra d’autres tirs, aussi importants, qui permettront même de gagner d’autres titres. En NBA.