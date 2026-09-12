C’est le 12 septembre 1984 que Michael Jordan paraphe son premier contrat NBA, et donc son premier contrat avec les Bulls. À l’époque, le salary cap ne dépasse pas 3,8 millions de dollars et, surtout, il n’existe encore aucune grille salariale pour les rookies.

Mais Rod Thorn, le GM de Chicago, est convaincu d’avoir mis la main sur un joueur à part. Troisième choix de la Draft quelques semaines plus tôt, Michael Jordan vient également de décrocher la médaille d’or aux Jeux olympiques de Los Angeles, où il s’est imposé comme l’une des vedettes de Team USA.

Chicago lui propose alors un contrat de sept ans pour environ six millions de dollars, prime à la signature comprise. Son salaire démarre à 550 000 dollars pour sa première saison, avant d’augmenter progressivement : 630 000 dollars en 1985/86, puis 737 000 dollars en 1986/87.

À l’époque, c’est tout simplement l’un des plus gros contrats jamais accordés à un rookie, derrière ceux de Ralph Sampson et Hakeem Olajuwon, les deux intérieurs autour desquels Houston vient de bâtir ses « Twin Towers ». Michael Jordan devient même immédiatement le joueur le mieux payé des Bulls.

Il attendra ses 33 ans pour devenir le joueur le mieux payé de NBA

Avec le recul, les montants paraissent évidemment dérisoires. Même en tenant compte de l’inflation, le salaire annuel de Michael Jordan à ses débuts resterait aujourd’hui très inférieur à celui des jeunes joueurs sélectionnés au premier tour de la Draft. Surtout quand on connaît la suite…

En 1988, Michael Jordan utilise une clause de son contrat pour renégocier. Il signe alors un nouveau bail de 25 millions de dollars sur huit ans et devient le cinquième joueur le mieux payé de NBA, derrière Magic Johnson, Patrick Ewing, Kareem Abdul-Jabbar et Robert Parish, mais devant Larry Bird et Hakeem Olajuwon.

Il devra pourtant encore patienter huit ans avant de prendre la tête du classement.

En 1996, à 33 ans et après avoir déjà remporté quatre titres NBA mais également quatre trophées de MVP, Michael Jordan signe pour une saison à 30,1 millions de dollars. Il devient enfin le joueur le mieux payé de la ligue. Une somme quasiment équivalente à ce qu’il avait gagné lors de ses dix premières saisons en NBA !