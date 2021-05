Happy Birthday | Le record en carrière de Tracy McGrady

« Like Magic, McGrady’s 62 Make Wizards Disappear ». Il y a 17 ans, c’était le titre du Washington Post après la rencontre entre les Wizards et le Magic d’Orlando. Une rencontre marquée par le duel d’un gros scoreur, T-Mac et d’une gâchette en pleine progression, Gilbert Arenas.

Arrivé des Warriors, Gilbert Arenas plantera 40 points, à une unité de son record en carrière de l’époque. En face, Tracy McGrady est exceptionnel avec donc 62 points à 20/37 aux tirs (5/14 à 3-points), 17/26 aux lancers-francs, mais aussi 10 rebonds et 5 passes en 46 minutes, et bien sûr la victoire au bout (108-99).

À l’époque, il est le premier joueur à dépasser les 50 points depuis Shaquille O’Neal en 2000. À propos du Shaq, T-Mac s’empare ce soir-là du record de points de la franchise, que détenait l’ancien pivot du Magic.

« Mes coéquipiers m’ont dit : Va chercher les 60 » confiera la star d’Orlando après le match. « Puis ensuite, ils m’ont dit : « Va chercher les 70 ». Je pense que j’aurais atteint les 70 si j’avais mis mes lancers. »

Malgré cette perf’ XXL, Tracy McGrady ne sera pas heureux à la fin du match pour la simple et bonne raison que le Magic est dans les choux, bon dernier de la NBA, bien loin des meilleures équipes. « Je ne peux pas à cause de notre bilan, et le fait qu’on ira nulle part après la saison régulière. Au final, ça restera juste un match comme un autre de saison régulière. »