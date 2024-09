Antonio McDyess, la machine à dunker oubliée

Avec Kevin Garnett, Antonio McDyess (50 ans, ce 7 septembre) aura été l’ailier-fort le plus spectaculaire de la fin des années 90, et du début des années 2000.

Un joueur au physique impressionnant, à la détente vertigineuse et à la puissance phénoménale. Une machine à highlights, mais aussi un très bon basketteur qui avait développé un shoot à mi-distance en fin de carrière.

Sur ses six premières saisons à Denver et à Phoenix, quand son corps le laissait tranquille, il tournait à 17.7 points et 8.8 rebonds, et la seule saison de sa carrière où il est All-Star, il compile 20.8 points et 12.1 rebonds. Mais une grosse blessure au genou va venir briser son ascension et le priver de ses énormes qualités athlétiques.

Ensuite, on se souvient des années à Detroit où il devient le back-up de Rasheed Wallace et dispute la Finale NBA en 2005. Toujours aussi professionnel, et moins spectaculaire, il apporte tout de même ses 8 points et 6 rebonds, et en 2009, il s’envole à San Antonio pour y finir sa carrière.

En 2011, il prend sa retraite après avoir laissé quelques dunks et alley-oop dans les mémoires.

Article initialement publié en 2023