Le 16 juin 1993, Michael Jordan plante 55 points en finale NBA

Il y a 29 ans, les Bulls et les Suns nous offraient l’une des plus belles Finals de l’histoire. Un affrontement de poids lourds sur le plan individuel avec Michael Jordan opposé à son pote, et MVP de la saison régulière, Charles Barkley. Mais aussi une véritable opposition de style avec des Suns délibérément portés sur l’attaque, et qui veulent tuer l’adage : « L’attaque remplit les salles, la défense fait gagner les titres ».

Ce soir du 16 juin 1993, les Bulls mènent 2-1, mais ils sont fâchés. Après avoir gagné les deux premières manches à Phoenix, ils se sont inclinés dans leur salle dans le Game 3 à l’issue d’une rencontre sublime, et ils veulent éviter que les Suns reprennent l’avantage du terrain.

Maladroit dans le Game 3 (19/43 aux tirs), Michael Jordan veut se faire pardonner, et il va ridiculiser les pauvres Dan Majerle et Kevin Johnson. En pénétration, à mi-distance ou en contre-attaque, il survole les débats. Emmené par un grand Charles Barkley (32 points, 12 rebonds, 10 passes), Phoenix est pourtant au contact jusqu’au bout, mais s’incline finalement 111-105 dans un Chicago Stadium en ébullition.

La ligne de stats de « Son Altesse » laisse rêveur : 55 points, 8 rebonds et 4 passes à 21/37 aux tirs. Sur son ultime drive, Charles Barkley met un genou à terre. Se prend la tête dans les mains. Le symbole de son impuissance.

« Je considère ce match comme l’un des mes meilleurs » confiera Michael Jordan. « À chaque grand rendez-vous, j’essaie d’évoluer à mon meilleur niveau. Quand nous avions besoin d’un panier important, je l’ai mis. C’est mon rôle dans cette équipe, quel que soit le prix à payer. «