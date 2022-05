Le 21 mai 1986, Ralph Sampson élimine les Lakers au buzzer

Bien avant Kristaps Porzingis, il y a eu Ralph Sampson. Un grand gaillard de 2m24 qui se prenait pour un ailier, au point même de participer au concours de dunks du All-Star Game ou de partir en contre-attaque après un rebond.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs universitaires de l’histoire, le géant de Virginia arrive en NBA en 1982, sélectionné en première position par les Rockets. Dès sa première année, il casse tout, tournant à 21 points et 11 rebonds de moyenne, et c’est fort logiquement qu’il rafle le trophée de Rookie Of The Year.

L’année suivante, les Rockets ont encore le 1er choix, et ils optent pour Akeem Olajuwon. Pourquoi ? Parce que Ralph Sampson, malgré ses 2m24, aime s’écarter et voilà Houston avec les premières « Twin Towers » de l’histoire.

Quasiment une passe de volleyeur…

Des « Tours jumelles » qui vont réaliser leur plus grand exploit le 21 mai 1986 en éliminant les Lakers de la grande époque (Magic, Jabbar, Worthy, Cooper, Scott…). Pas n’importe comment puisque ce sera au buzzer, sur un panier improbable de Sampson (29 points, 5 rebonds) sur le nez de Kareem Abdul-Jabbar.

Il reste une seconde à jouer, et Ralph Sampson récupère une remise en jeu, et shoote dans le même élan, dos au panier. Quasiment comme une passe de volleyeur. Comme Kawhi Leonard il y a deux ans, la balle rebondit sur le cercle plusieurs fois avant de rentrer ! Le score : 114-112, et les Lakers, champions en titre, s’inclinent 4-1 !

Le plus fort, c’est que Houston venait de perdre Akeem Olajuwon (30 points) à cinq minutes de la fin de ce Game 5 après une bagarre avec le provocateur Mitch Kupchak. Mais les Rockets avaient finalement assez de ressources pour s’imposer au Forum d’Inglewood pour aller défier les Celtics en finale.

Crédit photo: BallIsLife