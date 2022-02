Pronostics NBA | Misez sur Nikola Jokic face aux Nets

Malheur aux vaincus ce soir puisque les Nuggets et les Nets sont sur des séries de défaites. La pression est surtout sur Brooklyn, qui n’a plus gagné depuis sept matches et où il se murmure que James Harden pourrait partir d’ici le 10 février.

– Nikola Jokic réussit une performance (Points + rebonds + passes) de 45 ou +, et son équipe gagne. Cote : 2.0

– Nikola Jokic marque 20 points ou +, prend 10 rebonds ou + et réussit 10 passes ou +. Cote : 3.0

