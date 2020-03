NBA 2K20 : le coronavirus fait planter la fonction NBA Today

La fonction « NBA Today » permet de débuter son mode MyLeague au coeur de la saison en cours, avec tous les derniers résultats enregistrés et les prochains matchs à son calendrier. Sauf qu’il n’y a plus de matchs pour le moment. Et cela ne plaît pas du tout au jeu.

Selon Polygon.com, l’arrêt de la compétition fait tout simplement planter la fonction. Pour les joueurs qui veulent débuter une ligue en utilisant « NBA Today », le jeu se lance dans une simulation, qui continue encore et encore, jusqu’à un échec qui vous renvoie vers l’écran d’accueil de votre console.

Le problème ne semblait concerner que les nouvelles carrières lancées sur MyLeague. Il sera probablement rapidement corrigé.