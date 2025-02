Elie Okobo : « J’ai simplement choisi un spot que j’aime bien »

Auteur du tir de la gagne, et de nouveau parmi les meilleurs scoreurs des Bleus, comme en Croatie, Elie Okobo a marqué des points pour le prochain EuroBasket. Le combo monégasque n’a effectivement pas tremblé. Dans son rôle de décanteur en attaque, pour ne pas dire de première option, l’ancien des Suns, en NBA, a répondu présent, ce qui ne devrait pas laisser le staff tricolore indifférent…

Elie, racontez-nous votre dernier tir, un superbe « buzzer beater » pour rester invaincu en qualifications ?

J’avais perdu la balle juste avant, donc il fallait que je me rattrape. C’était un match pas évident, on a eu beaucoup de balles perdues. On n’est pas arrivé avec la même énergie que contre la Croatie, on l’a payé tout au long du match, ça a été un réel effort [de s’accrocher au score]. Voilà, sur la fin, on a fait des stops quand il le fallait et on gagne de deux points. On est content parce qu’on finit notre qualification avec six victoires.

Était-ce tout de même important, pour vous les joueurs, de terminer sur une bonne note, surtout face au public d’Orléans ?

Bien sûr, même si on était déjà qualifié, il fallait quand même gagner ici, devant notre public. On représente la France, et c’est un grand pays [de basket]. On a fait les efforts, on a vu dans le regard des joueurs qu’ils avaient la rage de vouloir gagner. J’espère que le public et les gens devant la télé ont apprécié.

« J’ai simplement choisi un spot, un spot que j’aime bien à mi-distance sur mon côté gauche. Et quand j’ai vu la balle partir, je savais que c’était bon [sourire] »

Sur ce dernier tir, quelles étaient les consignes du staff ?

C’était un système où je devais récupérer le ballon en fin de possession. J’ai demandé une isolation parce que je suis plutôt à l’aise sur ces situations-là. Le défenseur qui était sur moi, il a bien joué tout le match, il a défendu dur. J’ai simplement choisi un spot, un spot que j’aime bien à mi-distance sur mon côté gauche. Et quand j’ai vu la balle partir, je savais que c’était bon [sourire].

Vous semblez avoir hérité d’un rôle plus important sur cette dernière fenêtre, est-ce que vous en êtes satisfait ? Est-ce bon signe pour la suite et l’Euro de l’été prochain ?

J’ai beaucoup d’expérience maintenant, ça fait trois ou quatre ans que je joue en Euroleague. Voilà, même si je n’ai pas pu participer à la dernière compétition de l’Equipe de France l’été dernier, j’ai quand même de l’expérience. Je voulais arriver avec mon caractère, ma manière de jouer, pour bien représenter la France et faire ce que Coach Freddy me demande. On verra cet été avec les joueurs NBA qui vont revenir comment ça se passera.

Quelle est votre relation justement avec le nouveau sélectionneur ?

Je me sens très bien avec lui. J’ai joué pour lui à l’Asvel et je le connais depuis tout petit. On échange beaucoup sur la manière dont il voit le jeu, comment on va travailler et bosser ensemble pour faire de grandes choses.

From press row it looked like that https://t.co/D4o7H2lUlt pic.twitter.com/d4iTx7UpyI — Emmanuel Laurin (@manu_laurin) February 24, 2025

Propos recueillis à Orléans