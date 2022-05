Shaqtin’ A Fool | James Harden remporte la palme

Semaine après semaine, le Shaqtin’ A Fool cherche et met en lumière les très gros ratés. Comme on arrive au terme de la saison, Shaquille O’Neal a gardé le meilleur en compilant les quatre pires moments.

On commence avec Draymond Green, spécialiste des ballons envoyés dans la tête de ses coéquipiers, et Russell Westbrook, incapable de redonner vie à un ballon bloqué sur le parquet.

Ensuite, comment oublier Scottie Barnes et Tyrese Maxey, qui ont multiplié les shoots manqués, parfois à quelques centimètres du panier, lors du « Clutch Challenge » ? Enfin, au sommet, on retrouve James Harden face aux Pistons. On vous laisse découvrir pourquoi le MVP 2018 a réalisé la pire action de la saison…