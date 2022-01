Hype X Basket USA | Dirk Nowitzki et Klay Thompson font vibrer la NBA

Merci à Dirk Nowitzki et Klay Thompson d’éclipser le Covid et de nous faire vibrer. Notre journaliste Melvin Karsenti était à Dallas puis à San Francisco pour vivre les deux plus grands événements de la semaine, et même de ce début d’année.

Au menu de l’émission :

– L’hommage des Dallas Mavericks à Dirk Nowitzki

– Le #KlayDAy et le retour tant attendu de Klay Thompson

– Nos choix pour les Starters du All-Star Game

– La question de la semaine : avec un Fred Van Vleet niveau All Star, les Raptors sont-ils de nouveau HYPE ?

Bonne écoute

HYPE x BASKET USA