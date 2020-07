La KD13 caché sous un plaid après sa décoloration

Autant on a adoré la KD13, autant on y réfléchirait à deux fois avant de porter la paire dans le dernier coloris concocté par Nike et relayé par Sneaker Bar Detroit.

Le nylon de l’empeigne a été décoloré à la javel, puis on lui a associé des morceaux de plaid rouge semblable à celui sur la Zoom Freak 1 « employee of the month » au niveau de la languette et du renfort à l’arrière. Le mélange des matériaux comprend aussi le swoosh en cuir et la semelle en caoutchouc.

Une combinaison douteuse, sur laquelle Nike a choisi d’apposer des écritures en… vert fluo : un vrai film d’horreur bientôt dans vos salles, à 150 euros la place.

