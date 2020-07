Une nouvelle Kyrie Low 3 à son image

Les Kyrie se suivent et se ressemblent, avec leur scratch sur le dessus, et ce sont plutôt les coloris qui sont très attendus d’une chaussure signature à l’autre.

La Kyrie Low 3 dévoilée à la fin du mois de juin était arrivée toute de blanc vêtue, mais avec une semelle brillante dans le noir. Le second aperçu du modèle offre un design diamétralement opposé qui ressemble beaucoup plus au meneur de jeu des Nets.

Du bleu, du blanc, du orange, du vert et surtout de nombreux signes qui font écho aux origines amérindiennes du joueur. On ne connait toujours pas la date de sortie de la paire, mais on sait qu’elle devrait coûter 110 dollars.

Préparez le retour de King James avec la Nike Lebron 17 Low dans un coloris spéial « Lakers » et équipée d’une semelle composée d’une unité air sur le talon et de la technologie Nike React sur l’avant du pied.