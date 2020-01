Les Kings font tomber une pluie de 3-points sur les Clippers

Annoncé titulaire, Kawhi Leonard doit pourtant renoncer à jouer ce premier match au Staples Center depuis la disparition de Kobe Bryant, à cause de douleurs au dos. Paul George est par contre de retour, et c’est lui qui est aux commentaires pour une vidéo hommage à l’ancienne légende de Los Angeles.

Les Kings font la course en tête pendant quatre minutes sous l’impulsion d’un De’Aaron Fox qui met 7 des 12 premiers points de son équipes, mais L.A. repasse devant grâce à l’adresse de loin de Pat Beverley et Landry Shamet. Peu inspirés en attaque, les deux franchises laissent leurs remplaçants entrer en scène avec un duo angeleno composé de Harrell et Williams prenant, comme d’habitude, beaucoup de place (33-26).

Les efforts des remplaçants locaux – une grosse défense combinée à un bon partage du ballon en attaque – sont récompensés avec un 10-0 d’entrée de deuxième quart. Buddy Hield plante trois banderilles, Cory Joseph deux, et Sacramento prend sept points d’avance à mi-période (47-40).

Cory Joseph en marque une troisième, puis une quatrième, Bogdan Bogdanovic et De’Aaron Fox l’imitent et c’est une véritable pluie de 3-points qui tombe sur Los Angeles. Montrezl Harrell est trop seul pour porter le parapluie, les Kings s’envolent au tableau d’affichage : 64-47 avec un 15/25 de loin, nouveau record de franchise.

Des Kings intraitables

Les hommes de Luka Walton vont-ils tenir le coup en deuxième mi-temps ? Il y a des chances que oui, si Paul George ne fait pas mieux, surtout avec l’absence de Kawhi Leonard.

Mais ni lui, ni Lou Williams, ni un Montrezl Harrell qui a déjà beaucoup donné, ne parviennent à entamer l’écart de manière significative. De’Aaron Fox et Nemanja Bjelica répondent à tous les paniers adverses et l’avance de Sac-Town est préservée malgré le réveil de Lou Williams et ses 11 points dans la deuxième moitié de période (85-71).

Malgré la faute technique qu’il récole pour avoir demandé la faute, Bojan Bogdanovic enfonce bien les Clippers avec un 3-points compliqué en début de quatrième. Ces dernier stagnent toujours aux alentours des 15 points, jusqu’à ces deux banderilles de suite de Buddy Hield qui les achèvent.

Les Kings peuvent célébrer cette belle troisième victoire en quatre matchs, avant la réception des Lakers dimanche. Les Clippers tenteront eux de se relancer contre les Timberwolves demain.