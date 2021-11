G-League – Axel Toupane et Petr Cornelie sortent deux gros double-double

Ils étaient quatre sur la feuille de match, mais ni Jaylen Hoard ni Olivier Sarr n’entreront en jeu côté Blue. Qu’importe, Axel Toupane a scoré pour eux, en établissant son meilleur score de ce début de saison de G-League. Avec 27 points et 13 rebonds, le champion NBA avec les Bucks a été le joueur le plus en vue dans la victoire des Warriors face à OKC, où débutait Théo Maledon.

Utilisé avec la plus grande parcimonie en NBA, et ce après avoir été 27 minutes de jeu la saison passée, Maledon a été envoyé à l’étage inférieur pour la première fois de sa carrière et l’ancien villeurbanais ne s’en est pas trop mal tiré avec 10 points, 4 passes, 3 interceptions et 2 rebonds.

Petr Cornelie frappe fort pour ses débuts

Toujours côté français, on ne pouvait pas ne pas mettre en exergue l’énorme double double de Petr Cornelie, à 18 points et 17 rebonds, avec le Gold de Grand Rapids. Le médaillé d’argent olympique n’a pas manqué ses débuts dans l’antichambre avec une victoire du Gold, bien propulsé par sa doublette Lance Stephenson (26 points, 9 rebonds) et Nik Stauskas (24 points).

Joël Ayayi enchaîne les bonnes perfs

Il en est déjà à cinq matchs au compteur, et Joël Ayayi n’est toujours pas descendu sous la barre des 10 points marqués. Très en vue avec un double double de costaud dans sa troisième apparition (15 points, 14 rebonds, 7 passes), l’ancien de Gonzaga a enchaîné un autre double double le match suivant, à 13 points, 13 rebonds, 7 passes.

Et hier, pour sa cinquième sortie, il a de nouveau été très efficace et encore plus propre (seulement 2 balles perdues), pour 16 points (8/9 aux tirs), 9 passes, 2 rebonds, 2 contres. Titulaire indiscutable du Go Go, Ayayi réalise un très solide début de saison pour l’équipe B des Wizards. De quoi marquer des points pour la suite…

Saben Lee et Dalano Banton font du chiffre

Au rayon des performances massives, on relèvera les 40 points, 9 passes, 5 rebonds (et 5 balles perdues) de Saben Lee dans la défaite du Cruise face au Herd ou encore le match de mammouth de Dalano Banton (30 points, 9 passes, 8 rebonds, 8 balles perdues) dans la victoire du 905 sur les Knicks (119-116).

Les stats complètes des Frenchies :

Théo Maledon (Oklahoma City Blue) :

– 10 points (4/11 aux tirs dont 2/6 à 3-points), 4 passes, 3 rebonds, 2 interceptions, 2 balles perdues en 35 minutes

Axel Toupane (Santa Cruz Warriors) :

– 11 points (4/9 aux tirs dont 0/2 à 3-points), 4 passes, 2 rebonds, 2 interceptions, 2 balles perdues en 26 minutes

– 8 points (3/5 aux tirs dont 0/2 à 3-points), 3 rebonds en 8 minutes

– 21 points (8/22 aux tirs dont 3/9 à 3-points), 7 rebonds, 2 interceptions, 1 passe, 2 balles perdues en 32 minutes

– Inactif

– 27 points (8/16 aux tirs dont 3/5 à 3-points), 13 rebonds, 1 passe, 1 interception, 4 balles perdues en 33 minutes

Joël Ayayi (Capital City Go-Go) :

– 11 points (4/7 aux tirs dont 1/2 à 3-points), 8 passes, 4 rebonds, 1 interception, 3 balles perdues en 27 minutes

– 16 points (6/16 aux tirs dont 2/6 à 3-points), 9 rebonds, 6 passes, 1 interception, 3 balles perdues en 40 minutes

– 15 points (5/6 aux tirs dont 1/2 à 3-points), 14 rebonds, 7 passes, 5 balles perdues en 32 minutes

– 13 points (4/5 aux tirs dont 1/2 à 3-points), 13 rebonds, 7 passes, 1 interception, 5 balles perdues en 32 minutes

– 16 points (8/9 aux tirs), 9 passes, 2 rebonds, 2 contres, 1 interception, 2 balles perdues en 35 minutes

Petr Cornelie (Grand Rapids Gold) :

– 18 points (5/10 aux tirs dont 2/5 à 3-points), 17 rebonds, 2 passes, 2 balles perdues en 34 minutes

Olivier Sarr (OKC Blue) :

– 14 points (6/10 aux tirs dont 1/3 à 3-points), 7 rebonds, 3 passes, 1 interception, 1 contre en 16 minutes

– 2 rebonds, 1 passe, 1 contre en 4 minutes

– n’a pas joué

Jaylen Hoard (OKC Blue) :

– 12 points (5/8 aux tirs dont 1/4 à 3-points), 3 passes, 2 rebonds, 1 balle perdue en 17 minutes

– 3 points (1/2 aux tirs dont 0/1 à 3-points), 1 balle perdue en 4 minutes

– n’a pas joué

Killian Tillie (Memphis Hustle) :

– 10 points (4/11 aux tirs dont 2/8 à 3-points), 4 passes, 2 rebonds, 1 contre en 30 minutes

Yves Pons (Memphis Hustle) : n’a pas joué

Sekou Doumbouya (South Bay Lakers) : n’a pas joué

Les meilleures actions de la soirée