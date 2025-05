Toujours sur la corde raide en termes d’intensité, Draymond Green fait chaque année partie des leaders au niveau des fautes techniques et flagrantes. Avec déjà cinq techniques depuis le début des playoffs, l’ailier fort se rapproche d’une suspension automatique, même s’il estime que c’est parce qu’il est ciblé par les arbitres.

Mais avant même ce Game 2, Owen Phillips avait mis en lumière le fait que les fautes techniques ou flagrantes de Draymond Green avaient peut-être un effet bénéfique pour ce dernier.

Profiter de l’aversion des arbitres à exclure les stars

Seth Partnow, ancien spécialiste de la « recherche basket » pour les Bucks, parlait même d’une sorte de « cape d’invisibilité ». Pourquoi ? Parce que le patron défensif des Warriors sait que les arbitres n’aiment pas exclure des stars, en leur donnant une deuxième faute technique, une deuxième flagrante ou une sixième faute classique, car ils se retrouvent alors sous le feu des projecteurs. En conséquence, alors que la plupart des joueurs baissent leur niveau d’intensité lorsqu’ils approchent de la ligne rouge, Draymond Green l’augmenterait de son côté…

Est-il possible de prouver cette théorie ? Owen Phillips avance plusieurs arguments. En comparant l’efficacité défensive des Warriors lorsque Draymond Green joue avec une faute technique ou flagrante (800 minutes sur les cinq dernières saisons) et lorsque ce n’est pas le cas, il s’est rendu compte que le « Defensive Rating » de Golden State était quasiment identique, à 110 points encaissés sur 100 possessions. Ce qui indique que l’intérieur défend au minimum de la même façon, qu’il ait été averti ou pas…

Surtout, en analysant tous les « Last Two Minute Reports » des cinq dernières saisons, Owen Phillips a pu déterminer les joueurs qui profitent le plus des erreurs des arbitres.

Le joueur qui profite le plus des erreurs des arbitres

Certes, l’analyse ne porte que sur les fins de match serrées, mais ce sont les seules données disponibles. En tout cas, c’est Bam Adebayo qui s’en tire le mieux, avec 32 fautes oubliées pour 62 fautes correctement sifflées, soit 66% de bonnes décisions de la part des arbitres. Rudy Gobert (66.7% avec 26 fautes oubliées pour 52 correctement sifflées) est deuxième, et Draymond Green (67% avec 31 fautes oubliées pour 63 sifflées) est troisième…

Surtout, en représentant le nombre de fautes non sifflées qui avantagent le joueur par rapport au nombre de fautes non sifflées qui le désavantagent dans les « Last Two Minute Reports », on voit que Draymond Green est le joueur qui « profite » le plus des erreurs des arbitres. Grâce à sa « cape d’invisibilité » ?

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 ☆ GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 ☆ GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 ☆ GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 ☆ GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GOS 55 27 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GOS 68 29 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.