Russell Westbrook, un retour qui fait du bien

Après avoir manqué le Game 4, Russell Westbrook était de retour dans la rotation de David Adelman, pour le plus grand plaisir des fans de Denver.

En sortie de banc, l’ancien MVP s’est mis en rythme très rapidement avec 13 points en seulement sept minutes afin d’enfoncer une équipe des Clippers qui avait déjà la tête sous l’eau.

« Le basket est un jeu de rythme » explique Russell Westbrook en conférence de presse. « Le ‘scoring’ en fait partie, mais grâce à l’énergie donnée et aux efforts réalisés, je peux être en rythme, être agressif et me concentrer sur la manière dont je peux aider mon équipe des deux côtés du terrain. »

Depuis le début de la série, les Clippers avaient tendance à laisser Russell Westbrook ouvert, en misant sur son faible pourcentage à 3-points. Mais il a cette fois puni les impasses en shootant avec efficacité, que ce soit à mi-distance ou à 3-points, pour finir avec 21 points à 8/15 au tir dont 3/6 de loin !

« C’est important [de donner de l’énergie] », souligne le « Brodie ». « Cela représente une grande part du jeu. La boxscore ne le montre pas, mais c’est contagieux. Ça peut porter votre équipe à la victoire. Je me prépare à apporter autant d’énergie que possible à mon équipe tous les soirs. »

Prendre du plaisir comme mot d’ordre

Alors qu’il joue sa 17e saison NBA, la lassitude n’atteint pas Russell Westbrook qui continue de prendre du plaisir sur le parquet soir après soir, comme il l’a évoqué en conférence de presse.

« Avant chaque match, je me dis que je dois prendre du plaisir et ma manière de m’amuser peut sembler différente de celle des autres. Je ne vais pas être à courir partout et à taper dans les mains de tout le monde, mais c’est quand je joue au plus haut niveau que je m’amuse le plus. »

Russell Westbrook joue en tout cas un rôle indispensable dans cette série, pour permettre à Denver de mener 3-2. Au Game 1, il avait inscrit neuf points dans le dernier quart-temps pour arracher une prolongation où il a réalisé une interception décisive pour sceller le sort de la rencontre. Puis, ce mardi, il a mis les Nuggets sur la voie du succès grâce à une première mi-temps réussie. Un facteur X essentiel, surtout dans une rotation aussi courte…

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 33 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34 41.8 22.1 78.0 1.7 3.1 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 ☆ OKC 82 35 44.2 33.0 84.2 1.5 3.1 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 ☆ OKC 66 35 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 ☆ OKC 82 35 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 31 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.8 0.2 21.8 2014-15 ☆ OKC 67 34 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.7 2.1 4.4 0.2 28.1 2015-16 ☆ OKC 80 34 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.2 23.5 2016-17 ★ OKC 81 35 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.3 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 ☆ OKC 80 36 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.2 2.5 1.8 4.8 0.2 25.4 2018-19 ☆ OKC 73 36 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 1.9 4.5 0.5 22.9 2019-20 ☆ HOU 57 36 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.2 2020-21 WAS 65 36 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 * All Teams 73 29 43.6 31.1 65.6 1.2 4.6 5.8 7.5 2.2 1.0 3.5 0.5 15.9 2022-23 * LAL 52 29 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2022-23 * LAC 21 30 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2023-24 LAC 68 23 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 2024-25 DEN 75 28 44.9 32.3 66.1 1.4 3.6 4.9 6.1 2.5 1.4 3.2 0.5 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.