Les Grizzlies ont logiquement été éliminés par le Thunder lors du premier tour des playoffs, une série malheureusement marquée par une nouvelle blessure de Ja Morant. Le meneur a toutefois eu le temps de porter sa troisième chaussure signature, la Nike Ja 3, pour la toute première fois en public lors du Game 1.

Alors que Nike devrait bientôt s’attaquer officiellement à sa promotion en vue d’une sortie attendue cet été ou à la rentrée, il reste encore quelques coloris de la Nike Ja 2 à écouler pour la marque à la virgule, dont cette version « Out of My Body ».

La tige principalement jaune est agrémentée de touches de bleu marine et bleu turquoise, pour composer le « Swoosh » figurant sur l’empeigne ou faire ressortir le logo « Ja » sur la languette. La semelle intermédiaire en bleu turquoise est également complétée par un jaune plus foncé.

La Nike Ja 2 « Out of My Body » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 125 euros.