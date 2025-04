Près de deux ans après sa sortie, la Puma All-Pro Nitro est encore sur le devant de la scène ! C’est d’autant plus le cas alors que son égérie en NBA, Tyrese Haliburton, continue de la faire briller et que ses Pacers sont en position favorable pour poursuivre l’aventure en playoffs après avoir remporté trois des quatre premiers matchs de la série face aux Bucks.

Voici donc un nouveau coloris pour compléter une bien belle collection. Baptisé « Hoops Dreamz », il comporte une tige entre bleu, blanc et vert foncé et fluo. La languette ressort pour sa part sous un motif floral. L’ensemble repose sur une semelle en blanc et vert clair.

La Puma All-Pro Nitro « Hoops Dreamz » est disponible au prix de 130 euros sur Basket4ballers.